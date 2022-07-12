إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم طفلين بحادث انقلاب سيارة ملاكي في كفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بحادث سير، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق دسوق، بسيون، بمحافظة كفر الشيخ، بالقرب من قرية الصافية التابعة لمركز دسوق العام وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

ملابسات الحادث

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إشارة من مدير مستشفى دسوق العام بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الصافية التابعة لمركز دسوق، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

معاينة أولية

بينما انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي نتج عنها إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، نتيجة للسرعة الزائدة على الطريق.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتبين من خلال إشارة مستشفى دسوق العام إصابة كل من «م .ع»، 5 سنوات، مصاباً بجرح قطعي بالجبهة وجروح متفرقه بالجسد، و «أ . ن»، 28 عاماً، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، و«ن . ز»، 17 عاماً، مصاباً بكدمات متفرقه بالجسد، و«خ . ب»، 9 سنوات، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد، و«ع . ب»، 48 عاماً، مصاباً بكدمات متفرقه بالجسد، و«ص . ب»، 45 عاماً ، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الحادث.