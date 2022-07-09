عجل يقتحم «كافيه» في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ

تداول مستخدمون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو مسجلاً يظهر فيه عجل هائج يقتحم «كافيه» في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

مشهد مثير وساخر

ويظهر في الفيديو المتداول، عجل هائج يقتحم «الكافيه» ويحطم بعض متعلقات الكافيه ليفزع الموجودين، ولكنهم تمكنوا في النهاية من السيطرة عليه وإخراجه خارج «الكافيه» في مشهد مثير وساخر.

استعدادات مكثفة للعيد

وشهدت محافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث رفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ خلال أيام العيد لاستقبال المرضى، والتأكد من مدي توافر الدواء.

كما وجه محافظ كفر الشيخ مديري مديريات التموين والطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه المحافظ أيضا بضرورة متابعة المجازر والأضاحي للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة سوهاج صباح الخير حادثة مؤسفة حيث سقط شاب من أعلى مسجد، أثناء قيامه برفقة مجموعة من أصدقائه بالقاء البالون على المصلين ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك، إلا أنه سقط.

وأصيب الشاب بعدة إصابات، وجرى نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.