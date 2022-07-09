توزيع البالونات والحلوى على الأطفال احتفالا بعيد الأضحى في كفر الشيخ

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلقاء البالونات على المصلين عقب صلاة العيد، أمام مسجد المرسي الذي يُعد أحد أشهر مساجد المدينة، وذلك ضمن مظاهر متعددة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

أجواء السعادة تعم الأرجاء

وحرص الأطفال على مشاهدة منظر البالونات التي تتطاير في الهواء، والتقاط الصور أثناء نزولها، وتسابق المحتفلون بالعيد على اللحاق بها في ظل أجواء من السعادة والفرحة.

توزيع البالونات على الأطفال

ورسم متطوعون البهجة والفرحة على وجوه الأطفال من خلال توزيع البالونات والحلوى على المواطنين، والرسم على وجوه الأطفال في محاولة لبث السعادة فى قلوبهم، فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها.

رفع درجة الاستعداد في المحافظة

وشهدت محافظة كفرالشيخ علي مدار الأيام الماضية رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات مشددة على ضرورة متابعة الأوضاع.

كما وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الطب البيطري بمتابعة عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والوقوف على مدي صحة الاضاحي التي يتم ذبحها خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، بينما تشن مديرية التموين حملات رقابية مكثفة أثناء أيام العيد لمتابعة الأسعار داخل الأسواق وضمان جودة المنتجات المعروضة.

وتكثف مديرية التموين حملاتها علي المخابز للوقوف على مدى توافر الخبز أمام المواطنين لاسيما مع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي ذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين بعيد الأضحى.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ قبل قليل اقتحام عجل لكافية بمدينة بيلا وسط حالة من الدهشة التي انتابت الجميع، وجرى السيطرة عليه.