«الصحة» تكشف أعراض كورونا المنتشرة حاليا.. «تبدأ بالإسهال»

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة، إن هناك ارتفاعًا في إصابات كورونا خلال هذه الفترة وليس كبيرًا أو ناتج عنه مضاعفات كبيرة، واستعرض استشاري المناعة الأعراض التي تظهر على مصابي كورونا في التوقيت الحالي، مشيرًا إلى أنها تبدأ بالإسهال وارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات.

أعراض كورونا المنتشرة حاليا

وأكد استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالات كورونا المنتشرة حاليا جميعها تشبه نزلات البرد، وعلى المواطنين استغلال إجازة فترة العيد الأضحى والبقاء في المنزل والبعد قدر الإمكان عن التجمعات، وفي حال وجود تجمعات على جميع الأفراد الموجودين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من وقت لآخر خاصة أنها تختفي من تلقاء نفسها.

التعايش مع الكمامات

وتابع «الحداد» أنه يجب على المواطنين التعايش مع الكمامات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لحمايتهم ومن مر عليه 6 أشهر من تاريخ حصوله على الجرعة الأساسية، عليه أن يحصل على الجرعة التنشيطيطة وعدم التعامل على أن الفيروس اختفى: «كورونا يثبت للعالم في كل مرة أنه ليس له أمان، ولن يختفي خلال هذا التوقيت».

وأشار استشاري المناعة إلى أن لقاحات كورونا مهمة في قدرتها على إضعاف الفيروس وتحويل شدة الأعراض إلى بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة، وعلى المواطنين الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على الجرعة التنشيطية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي لها، زيادة إصابات كورونا إلى 7% وفقًا لآخر إحصائيات وردت إلى الوزارة من خلال جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.