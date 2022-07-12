«الصحة» تكثّف حملاتها على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنّ الوزارة كثّفت حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الاضحي المبارك، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

حملات رقابية على المنشآت الصحية

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص في الوزارة، إلى أنّه تم المرور على 3 مستشفيات خاصة، ومركز كلى، ومعمل تحاليل، ومركز للأشعة، بمحافظة مطروح والطريق الساحلي، بالتزامن مع زيادة أعداد المترددين على المناطق الساحلية خلال فصل الصيف، حيث جرى رصد عدد من المخالفات، تضمّنت عدم تطبيق معايير وسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر بإحدى المستشفيات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

إنذار المنشآت المخالفة

وأضاف زكي، أنّه جرى إنذار المنشآت بالمخالفات التي تم رصدها لتلافيها في أسرع وقت منعًا للإغلاق، مؤكدًا استمرار حملات المرور الرقابية على المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصا على صحة وسلامة المرضى.