3 أسباب تجعل عيون المولود تفرز الدموع بغزارة.. منها المياه الزرقاء

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، 3 أسباب تجعل عيون المولود تفرز الدموع بغزارة، وهي «التهاب الملتحمة، ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء الخلقية)، وانسداد القناة الدمعية»، مشيرة إلى أنّ دموع المولود في عمر من 2 لـ3 أشهر تكون قليلة.

مبادرة الرئيس للعناية بصحة المرأة والجنين

ودعت وزارة الصحة والسكان، السيدات الحوامل، للمشاركة في مبادرة الرئيس للعناية بصحة المرأة والجنين، للكشف عن الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الأم الى الجنين، موضحة أنّ مواعيد عمل المبادرة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وضربت وزارة الصحة والسكان، مثالا لانتقال عدوى فيروس الالتهاب الكبدي بي، موضحة أنّه ينتقل في أغلب الأحيان من الأم إلى الجنين أثناء الولادة أو الوضع، وطرق الوقاية منه تكون من خلال العلاج الوقائي بمضادات الفيروسات أثناء الحمل.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15335 لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالأمراض، والرد عليها من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى زيادة عدد الخطوط الساخنة للوزارة لاستقبال تساؤلات المواطنين والرد عليها بشكل أسرع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحي، لمتابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي، وطمأنة المواطنين بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية.