«الصحة» تكشف حقيقة دخول مصر موجة سادسة من فيروس كورونا

حسم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول دخول مصر الموجة السادسة من فيروس كورونا، ونفى دخول مصر الموجة السادسة والأحاديث التي انتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع زيادة إصابات فيروس كورونا.

وتابع «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموجة الجديدة من كورونا تعني زيادة الإصابات وكذلك زيادة دخول المستشفيات وارتفاع معدلات الوفيات.

الموجة السادسة من فيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن كل هذه الأمور لم يتحقق منها حتى الآن سوي زيادة الإصابات فقط، ولا يعني أن ترتفع الإصابات أن يتم الدخول في موجة جديدة من فيروس كورونا، ولكن يعني نشاط متحورات فيروس كورونا خاصة في ظل وجود متحور أوميكرون الذي يستطيع شخص واحد مصاب به أن يصيب 14 شخصًا في المقابل، ومع تهاون البعض في اتباع الإجراءات الاحترازية والتوهم بأن الفيروس اختفى أدى ذلك إلى ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

مراكز تلقي لقاح كورونا

ووجه «عبدالغفار»، رسالة للمواطنين بشأن ارتفاع الإصابات، بضرورة الحصول على لقاحات كورونا مجددًا والذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وطمأن المواطنين بشان توافر كافة اللقاحات ولا يوجد نقص سواء للمواطنين المسافرين أو داخل البلاد، معلنًا استمرار حملة طرق الأبواب التي تعمل على استهداف المواطنين غير الراغبين في الحصول على اللقاح أو العازفين عنه.

وعن ظهور البيان الأسبوعي لفيروس كورونا، أكد أنه لن يصدر مجددا إلا في حالة الرغبة في إطلاع المواطنين على أمر جديد متعلق بالفيروس، لافتًا إلى أن الوزارة تعلن كل الأمور المتعلقة بالفيروس بكل شفافية.