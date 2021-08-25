وزير الرياضة يدعو لعقد اجتماع لوزراء الشباب الأفارقة بمصر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الوزارة، السفيرة أميرة الفاضل مفوضة الاتحاد الافريقي للشؤون الاجتماعية، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد كونفدراليات الرياضة الأفريقية «الأوكسا» لبحث التعاون المشترك.

وزير الرياضة يثمن أدوار مفوضة الاتحاد الافريقي المتميزة

في مستهل اللقاء، ثمن وزير الشباب والرياضة على الأدوار المتميزة التي قامت بها مفوضة الاتحاد الافريقي خلال الفترة الماضية، والسعي نحو تدعيم الاتحادات الرياضية الافريقية، وتعزيز حجم مشاركتها بالاتحاد، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها المقبلة.

أشرف صبحي: اهتمامنا كبير بتوطيد العلاقات مع البلدان الأفريقية على مستوى الشباب والرياضة

لفت وزير الرياضة إلى الاهتمام البالغ نحو تعزيز وتوطيد العلاقات ومجالات التعاون مع البلدان الإفريقية على مستوى الشباب والرياضة، موجهاً الدعوة لاستضافة عدد من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، وعقد اجتماع وزاري لهم بمصر؛ لبحث آليات التعاون المشترك على صعيد مجالي الشباب والرياضة بما يعكس العلاقات التاريخية القائمة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الشقيقة.

وزير الرياضة: مصر قادرة بمقوماتهاعلى استضافة فعاليات الاتحاد الأفريقي المختلفة

أكّد صبحي قدرة مصر على استضافة فعاليات الاتحاد الأفريقي المختلفة بما تمتلكه من مقومات، مشيراً إلى استضافة مصر لمختلف البطولات الرياضية الدولية والأفريقية والعربية على مدار العام، والقدرة على تحقيق النجاح والتفوق في تنظيم تلك البطولات وهو ما يؤهل مصر لاستضافة أكبر المحافل الرياضية.

مفوضة الاتحاد الأفريقي: سيتمّ دراسة طلب عقد اجتماع وزاري لوزراء الشباب والرياضة الأفريقية الفترة المقبلة

من جانبها، أشادت مفوضة الاتحاد الأفريقي بدور وزير الشباب والرياضة في تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية، ومشاركاته المثمرة في اجتماعات منظمة مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا»، مشيرةً إلى أنَّه سيتمّ دراسة طلب عقد اجتماع وزاري لوزراء الشباب والرياضة الإفريقية الفترة المقبلة على أن يقام فعالياته بمصر في إطار توطيد التعاون المثمر بين دول القارة.