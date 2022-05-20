محافظ القاهرة ووزير الرياضة يشاركان في ماراثون رياضي بمصر الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ماراثون القاهرة2022، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع شركة I Events ، وشركة Cairo Runners في هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة بمشاركة أكثر من 5 آلاف متسابق من جميع الأعمار وعدد من ذوي الهمم وامتد المارثون بطول 21 كم بداية من حديقة الميريلاند.

دعم الرياضة

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية بصورة دورية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية تأكيدا على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.

احتفال حي مصر الجديدة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إقامة الماراثون بحضور وزير الشباب يتزامن مع احتفال حي مصر الجديدة بمرور117 عام على إنشائه وسيتم إقامته بصورة دورية كل عام.