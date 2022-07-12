متحف المركبات الملكية: لدينا أهم قطعة من كسوة الكعبة.. مصنوعة عام 1938

قال أحمد الصباغ، مدير عام متحف المركبات الملكية، إن المتحف مفتوح منذ أول أسبوع وطوال أيام العيد، وهناك 7 قاعات مهمة جدا مثل «الأنتيخانة، الـVIP، الاحتفالات والمناسبات، العربة الآلي» التي استُخدمت في افتتاح البرلمان المصري عام 1942م بحضور الملك فاروق.

احتفالية خاصة ومعرض خاص بمناسبة عيد الأضحى

وأضاف مدير عام متحف المركبات الملكية، في لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لدينا قاعة المناسبات وقاعة الحصان وبعض الهدايا الذهبية الخاصة بالأسرة العلوية، وبمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، فقد قمنا بتنظيم احتفالية خاصة ومعرض خاص بهذه المناسبة».

وتابع مدير عام متحف المركبات الملكية، «لدينا أهم قطعة من كسوة الكعبة المصنوعة في عام 1938، وهناك فيلم تسجيلي عن العربة التي كانت تسير في المحمل، وهذا كله محسوب على تذاكر الدخول».

المتحف يضم أكثر من 44 مركبة كلها تتبع الأسرة العلوية

وأكد مدير عام متحف المركبات الملكية، «المتحف نوعي وبه أكثر من 44 مركبة كلها تتبع الأسرة العلوية، مثل الملك فاروق والخديوي إسماعيل وأحمد فؤاد، بالإضافة إلى العربات المتخصصة في الأنتيخانة حيث كان يتم التنزه بها في قصر المنتزه، والعربة الآلي التي أستخدمت في افتتاح البرلمان المصري وزواج الملك فاروق، والسيارة الكلش الخصوصي التي استخدمها الخديوي إسماعيل في افتتاح القناة».