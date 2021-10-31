معرض مؤقت للصور النادرة في متحف المركبات الملكية

تحت عنوان «متحف المركبات الملكية - نظرة أرشيفية»، يقيم متحف المركبات الملكية اليوم ولمدة شهرين معرضا مؤقتا للصور الأرشيفية النادرة للمتحف، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاحه.

المعرض هو المعرض الأرشيفي الأول لوثائق متحف المركبات الملكية

وأوضحت نبيلة حسانين مدير عام المتحف، في بيان، أن هذا المعرض هو المعرض الأرشيفي الأول لوثائق متحف المركبات الملكية، ويضم مجموعة من الصور الأرشيفية للعربات الملكية وكذلك المكاتبات والمراسلات الإدارية التي تتعلق بالأنشطة اليومية الخاصة بشئون المصلحة سواء للعاملين من رواتب وترقيات وجزاءات.

وتابعت: «بالإضافة إلى متطلبات العربات والخيول وأدوات الزينة الخاصة بها، فضلا عن إلقاء الضوء على الخدمات الطبية والنظام الغذائي للخيول».

متحف المركبات الملكية جرى افتتاحه يوم 31 أكتوبر العام الماضي

يذكر أن متحف المركبات الملكية جرى افتتاحه يوم 31 من أكتوبر 2020، ليروي تاريخ المركبات الملكية بمصر خلال العصر الحديث، التي استخدمت في أغراض التنقل والاحتفالات المهمة والرسمية.

يضم المتحف حوالي 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.