القبض على مسؤول عهدة سرق «شبابيك مدرسة» في حلوان: «شالها وباعها خردة»

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان من «مديرة إحدى المدارس، كائنة بدائرة القسم» باكتشافها سرقة «20 شباك الخاصين بفصول المدرسة محل عملها»، واتهمت مسئول العهدة بالمدرسة المشار إليها، مقيم بدائرة القسم، بتبديد العهدة المسلمة إليه.

سرقة نوافذ المدرسة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمّ التوصل إلى أن المشكو في حقه هو وراء ارتكاب واقعة سرقة شبابيك المدرسة المشار إليها بدائرة قسم شرطة حلوان.

اعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأقرّ بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة استولى على المسروقات بأسلوب «الخلع» والتصرف فيها بالبيع لدى عميله سيئ النية، «عامل خردة، ومقيم بدائرة القسم».

ضبط المسروقات

كما تمّ بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقرّ ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة حسن النية، مقيم بذات العنوان، أمكّن ضبطه والعثور بداخل المخزن الخاص به على كل المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.