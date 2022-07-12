خبير يكشف موقف المتحور الجديد من أوميكرون في مصر: لا تخافوا ولكن احذروا

رصدت الصين خلال الساعات الماضية، ظهور متحور جديد من أوميكرون، ما دفعها لفرض قيود وتشديدات جديدة للالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وتتبع إجراءات منع الاختلاط والتكدسات، ما دعا كثيرين للتساؤل عن أسباب ظهور متحور أوميكرون، وعن الوضع في مصر.

المتحور الجديد من أوميكرون

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تحدّث عن المتحور الجديد والوضع في مصر، قائلا إنّ النسخة الأحدث من أوميكرون أقل حدة وخطورة وإن كانت أوسع انتشارًا: «المتحور الجديد أضعف من أوميكرون، وأقل قدرة على الفتك والتسبب في الوفيات، لكنه في الوقت ذاته قد يكون أكثر انتشارًا من أوميكرون، ومع وجود موجة عالية من الإصابات عالميًا، إلا أن نسبة وفياتها محدودة جدًا.

وعن الوضع في مصر، قال لـ«الوطن» إنّه مع وجود نسب عالية من الإصابات في مصر بالمتحور الجديد، إلا أنّ أغلبها من الأدوار البسيطة، لكنه في الوقت ذاته، طمأن المواطنين وطالبهم بعدم الاستهانة بالمتحور الجديد: «يجب أن نكون حذرين خاصة مع كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة، حالات المضاعفات قليلة جدًا، والوفيات قليلة جدًا أيضًا».

وعن أسباب ظهور المتحور الجديد مؤخرًا أضاف الحداد: «الناس أصيبت بنوع من الكسل، واعتقدت خطأ أنّ كورونا انتهى، وبالتالي رأينا عزوفًا عن الالتزام بمنظومة اللقاحات المضادة لكورونا»، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجرعات التعزيزية، حتى انتهاء الجائحة، كما ناشد المواطنين العودة لتلقي اللقاحات بجرعاتها التنشيطية.

أعراض المتحور الجديد من أوميكرون

وعن الأعراض، قال: لاحظنا على مدار الأسبوعين الماضيين أنّ معظم الأعراض تحدث في الجهاز التنفسي العلوي، (احتقان الحلق والأنف والزكام والبرد) وارتفاع في درجات الحرارة، إضافة إلى الصداع والآلام العظمية، وقد تحدث أعراض في الجهاز الهضمي، بينها المغص الشديد، والإسهال، وهي الأعراض الأكثر شيوعًا.

الوقاية من المتحور الجديد

- الحرص على ارتداء الكمامة.

- البعد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المغلقة.

- الإقبال على تلقي اللقاحات.

- غسل الأيدي جيدًا بانتظام.