الداخلية تنظم زيارات لدور المسنين والأيتام وتوزع هدايا على نزلائها

نظمت وزارة الداخلية زياراتٍ لعدد من دور رعاية «المسنين – الإيتام – ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من المستشفيات»؛ لمشاركتهم في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتوزيع الهدايا على نزلائها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة، وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

المبادرة تلاقي استحسان المواطنين

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين؛ وذلك لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم في الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه المواطنون الشكر لرجال الشرطة، على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة، والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في جميع المناسبات.