الذرة ترتفع لأعلى سعر في شهرين عالمياً.. تعرف على الأسباب

ارتفعت العقود الآجلة للذرة بأكثر من 7.9 دولار للبوشل (27 كيلوجراما)، وهو أعلى مستوى في 8 أسابيع وليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 10 سنوات بلغ 8.1 دولار في أبريل وسط مؤشرات على انخفاض الإمدادات المحتملة في سوق ضيقة بالفعل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

الطقس الحار ومحاصيل الذرة

ازدهرت الذرة في مراحل تطورها الأولى بعد تأخر بدء الزراعة ودخلت مرحلة التلقيح، ومع ذلك عززت تنبؤات الطقس الحار في بعض أحزمة النمو الأمريكية والأوروبية احتمالات انخفاض المحاصيل في موسم الحصاد الذي يبدأ في سبتمبر، كما تخلف المزارعون في الهند عن زراعة الذرة بسبب التوزيع غير المتكافئ لهطول الأمطار الموسمية.

طلب قوي من المستوردين الصينيين على الذرة

في الوقت نفسه، قدمت تقارير عن طلب قوي من المستوردين الصينيين الأسبوع الماضي دعمًا لـ أسعار الذرة، وفي هذه الأثناء يترقب التجار بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوعية بشأن تقدم المحاصيل المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

أعلى مستوى لأسعار الذرة في 2012.. 8.4 دولار للبوشل

تاريخيًا، وصلت الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.4 دولار أمريكي للبوشل في أغسطس من عام 2012، ومن المتوقع تداول الذرة عند 9 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 10.00.60 دولار أمريكي للبوشل في غضون 12 شهرًا.

أكبر مصدري الذرة عالميًا.. الولايات المتحدة أول القائمة

تضم قائمة أكبر مصدري الذرة العالميين الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، وفي عام 2020 حقق 5 منهم أكثر من 75% من إجمالي المبيعات على مستوى العالم.