خطة أمريكية لتقديم جرعة معززة ثانية للبالغين للوقاية من متحورات كورونا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعدون خطة للسماح لجميع البالغين بتلقي جرعة معززة ثانية من فيروس كورونا، وهم في انتظار موافقات الوكالة الفيدرالية، إذ يسعى البيت الأبيض وخبراء الصحة للحد من انتشار الفيروس الذي أدى إلى رفع معدل دخول المصابين للمستشفيات إلى أعلى المستويات منذ مارس الماضي.

ارتفاع معدلات الإصابة بسبب المتغيرات الجديدة

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مستويات انتشار فيروس كورونا ارتفعت في جميع أنحاء البلاد مدفوعة بانتشار المتغيرات الفرعية الأكثر عدوى من أوميكرون مثل BA. 5، التي تتخطى بعض وسائل الحماية المناعية وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى مرة أخرى، إذ تم الإبلاغ عن حوالي 112 ألف حالة جديدة يوميًا، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى عدة مرات.

وبحسب الخبراء، يقوم الأمريكيون باختبارات كورونا في المنزل وسط ارتفاع لمستويات العلاج في السمتشفيات وزيادة أعداد الوفيات أيضًا، إذ تم نقل حوالي 38 ألف شخص إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا حتى يوم الأحد الماضي، فيما بلغ متوسط ​​عدد الوفيات اليومي 327 حالة وفاة حتى يوم الاثنين.

الجرعة المعززة لمن هم أكبر من 50 عامًا

وأوضحت الصحيفة أنه حاليًا لا تتوفر جرعة معززة ثانية إلا لمن يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر، وكذلك لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر أو من يعانون من نقص المناعة، لكن المسؤولين في الإدارة قلقين من البيانات التي تشير إلى تضاؤل ​​المناعة في غضون عدة أشهر من أول جرعة معززة، كما أن التوسع السريع في توفير الجرعات المعززة سيمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعات معززة سابقا من تلقي الجرعات المعدلة التي تستهدف المتغيرات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، يرغب المسؤولون في استخدام جرعات لقاح كورونا التي على وشك انتهاء صلاحيتها، وإلا سيتم التخلص منها.