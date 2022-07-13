أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 13-7-2022 في الأسواق المصرية

اتباع الأنظمة الغذائية يتطلب تناول الفاكهة والخضروات بشكل يومي، لما لها من فوائد عديدة، لذا يبحث الناس بشكل مستمر عن أسعار الفاكهة بشكل يومي، خاصة في ظل إجازة عيد الأضحى المبارك، لمساعدتهم على هضم ما تناولوه من مأكولات مختلفة.

واليوم الأربعاء 13 يوليو الحالي، وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

تراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 و35 جنيهًا حسب الوزن.

تراوح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 15 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب بين 12 و15 جنيهًا باختلاف النوع.

أسعار المانجو

وصل سعر كيلو المانجو السكري اليوم الأربعاء إلى قيمة مالية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو التين البرشومي بين 12 و15 جنيهًا اليوم الأربعاء.

تراوح سعر الكيلو من المانجو العويس بين 15 و25 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا.

وتباينت أسعار بيع كيلو التفاح البلدي بين 6 و8 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو التفاح اليوم 12 يوليو، بين 12 و25 جنيهًا باختلاف النوع، في حين تراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور

وداخل شادر سوق العبور، اختلفت أسعار الفاكهة والخضروات، حيث سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و4 جنيهات داخل سوق العبور للجملة بمدينة العبور.

تراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 8 و12 جنيهًا.

سجل سعر العنب البناتي الأصفر اللون بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

وتراوح سعر العنب الأسود بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.