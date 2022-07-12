إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق مرسي مطروح الإسكندرية

أصيب 16 شخصا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث أليم انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مرسي مطروح - الإسكندرية الدولي الساحلي، في منطقة سيدي عبدالرحمن أمام قرية هايسندا السياحية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى العلمين النموذجي جميع مصابين حادث ميكروباص طريق مرسي مطروح، وجرى الدفع بفريق الانتشار السريع للتعامل مع المصابين وهم :داليا كمال أحمد تبلغ من العمر 17 سنة من الجيزة والطفلة ضحى عبد الحميد محمد، تبلغ من العمر 11 سنة، من الجيزة، وشهد كمال محمد تبلغ من العمر 20 سنة، من الجيزة، ودعاء عبد الحميد محمد، تبلغ من العمر 21 سنة، الجيزة، والطفل محمد عبد الحميد زهران يبلغ من العمر 5 سنوات، ومسعد الحميد زهران يبلغ من العمر 22 سنة، من الجيزة، ومحمد محمود محمد يبلغ من العمر 32 سنة، من الجيزة، وسهير حسين محمد تبلغ من العمر 39 سنة من الجيزة، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء مختار يوسف 37 سنة من الجيزة، وخيرية مختار يوسف 49 سنة من الجيزة، وإسلام مبروك عبد الحميد 24 سنة من الجيزة، وكمال محمد زهران يبلغ من العمر 49 سنة ويقيم في الجيزة، وحسام عبد الحميد زهران يبلغ من العمر 24 سنة، وعبد الحميد محمد زهران يبلغ من العمر 49 سنة، ويقيم في الجيزة وغادة كمال محمد 29 سنة من الجيزة، وأيمن محمود محمد يبلغ من العمر 25 سنة من الجيزة، وتبين أنهم مصابين بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير للنيابة العامة، والتي تولت التحقيق.