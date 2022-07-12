الأزمة بين «ماسك» و«تويتر» تشتعل.. صفقة الاستحواذ على صفيح ساخن

لا تزال أزمة صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مستمرة رغم إعلانه إلغائها رسميًا، إذ أعلنت شركة «تويتر» أن هناك بنودًا قانونية في الاتفاقية بين الطرفين تسمح بمقاضاة «ماسك» وتغريمه مبلغًا ماليًا.

وقالت شركة «تويتر» إن محاولة إيلون ماسك عدم الالتزام بصفقة استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي البالغة 44 مليار دولار أمرا غير صالح وغير مشروع، بحسب «CNBC».

«ماسك» يلغي صفقة الاستحواذ على تويتر

ووجه موقع التغريدات القصيرة «تويتر» رسالة إلى محاميين «ماسك» تحذر من عواقب إلغاء صفقة الاستحواذ، جاءت في أعقاب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يوم الجمعة، أنه يخطط لإلغاء الصفقة بسبب مزاعم أن تويتر يقلل من عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة، فيما قال المحامون إن «تويتر» انتهك التزاماته المتعلقة بالاستحواذ من خلال عدم تزويد «ماسك» بالمعلومات اللازمة لحساب عدد حسابات البريد العشوائي على الخدمة.

موقع «تويتر» لم يخالف الالتزامات

وقال ويليام سافيت محامي «تويتر» من شركة المحاماة Wachtell و Lipton و Rosen & Katz، في رسالة يوم الاثنين الماضي، إن موقع «تويتر» لم يخالف أيًا من التزاماته بموجب الاتفاقية، وينوي أن يُلزم «ماسك» بالصفقة من خلال مقاضاته في محكمة «ديلاوير»، وهي الولاية التي تأسست فيها الشركة.

وأضاف «سافيت» أن «تويتر» سيستمر في تقديم المعلومات التي طلبها «ماسك» بشكل معقول بموجب الاتفاقية واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة بجدية لإتمام الصفقة، كما سيحتفظ الموقع بجميع الحقوق التعاقدية والقانونية وغيرها.

تزويد ماسك بكافة البيانات

وأكدت شركة تويتر أنها زودت الملياردير إيلون ماسك بكافة البيانات التي طلبها منها والمتعلقة بعدد الحسابات العشوائية على المنصة، وهي أقل من 5% من إجمالي الحسابات المسجلة على المنصة، في الوقت الذي يؤكد فيه «ماسك» أن هذه النسبة بعيدة عن الحقيقة وأن العدد الحقيقي لهذه الحسابات المزيفة أكبر بكثير.