جامعة سوهاج تتقدم في التقييم الدوري للمجلات العلمية في تصنيف الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة حققت إنجازًا غير مسبوق هذا العام بعد حصول مجلاتها العلمية على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال شهر يوليو 2022 في العديد من التخصصات المختلفة.

رئيس جامعة سوهاج يثمن جهود دعم البحث العلمي

وثمن رئيس جامعة سوهاج أداء قطاع الدراسات العليا والبحوث في النشر العلمي بشكل مشرف حيث يعكس هذا التقدم إلى حد كبير الجهود المبذولة لدعم احتياجات البحث العلمي وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، موجهاً التهنئة لجميع القائمين علي تلك المجلات العلمية لحصولها على أعلى التصنيفات، مما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة سوهاج، تقدمت في تقييم مجلاتها العلمية لهذا العام في تصنيف المجلس الاعلى للجامعات، حيث تقدم للتقييم 16 مجلة علمية منهم 10 مجلات حصلوا علي اعلي تقييم وهو 7 نقاط، وحصلت مجله واحده علي 6.5 أي قاربت لأعلى تقييم، و3 مجلات أخرى حصلت على 6 نقاط، كما حصلت إحدى المجلات على 5.5 نقاط والأخرى على 5 نقاط.

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص علي بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الجامعة والإرتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، حيث تم إنشاء وحدة للنشر العلمي بكل كلية تتبع مركز النشر العلمي للجامعة، بهدف جمع أبحاث كل كلية المصنف منها وغير المصنف والكتب والمؤتمرات، لقياس مركز الجامعة الحقيقي بالنسبة لنشر العلوم.

تفاصيل تقدم المجلات العلمية

وذكر الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة أنه طبقًا للتصنيف حصلت المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الطب البشري على 7 نقاط وهي: Egyptian Journal of Neck Surgery and Otorhinolaryngology ومجلة Egyptian Journal of Clinical Ophthalmology ومجله Egyptian Journal of Orthopedic Research.

كما حصلت المجلة الدولية في الأثار Egyption Jornal of Archaeological and Restoration studies على 7 نقاط، كما حصلت المجلات العلمية التي تصدر عن كلية التربية على 7 نقاط وهي المجلة التربوية وSohag University International Journal of Educational Research ومجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية.

وحصلت كلاً من مجلة الدراسات الهندسية التي تصدر عن كلية الهندسة، ومجلة علوم وفنون التربية البدنية والرياضية التي تصدر عن كلية التربية الرياضية، ومجلة Egption Jornal of Lingustics and Translation التي تصدر عن كلية الالسن على 7 نقاط أيضا.

كما حصلت المجلة المصرية للبحوث والدراسات الإسلامية التي تصدر عن كلية الآداب على 6.5 نقطة، كما حصلت كلاً من مجلة كلية الآداب، ومجلة ابيدوس التي تصدر عن كلية الاثار، ومجلة شباب الباحثين التي تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث على 6 نقاط، وأخيراً حصلت مجلة Sohag University faculty of Agriculutere التي تصدرها كلية الزراعة على 5.5 نقاط، كما حصلت مجلة البحوث التجارية المعاصرة على 5 نقاط.