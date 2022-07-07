جامعة سوهاج تستقبل لجنة «الأعلى للجامعات» لتقييم مقومات الدراسة بكلية الآثار

استقبلت جامعة سوهاج، أعضاء لجنة قطاع كليات الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم مقومات الدراسة بكلية الآثار، وبيان مدى قدرتها على الاستمرار في العملية التعليمية من عدمه، وكان في استقبالها الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فهيم فتحي، القائم بعمل عميد كلية الآثار، حيث ضمت اللجنة كلا من الدكتور عادل زين الدين، أستاذ التاريخ والآثار المصرية بجامعة طنطا، والدكتور وائل بكري، عميد كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة ثناء أبو طالب، عميد كلية الآثار بجامعة أسوان.

توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزارة الصحة، كإحدى الكليات التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة للتحقق من توافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التي تسمح باستمرار قبول طلاب بها.

تفقد مكاتب الجهاز الإداري وقاعات التدريس والمكتبة

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس والدكتور فهيم فتحي، أنه خلال الزيارة اطلعت اللجنة على مبنى الكلية بمقر جامعة سوهاج الجديد، للتأكد مدى توافر عناصر الأمن والسلامة بها، وتكامل الإمكانيات المادية والبشرية، مثل المعامل ومكاتب الجهاز الإداري وقاعات التدريس والمكتبة وقاعة متحف الكلية الجديد، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم، وتوافر الإمكانات المادية والمالية والموارد البشرية التي تسمح باستمرار قبول طلاب بها.