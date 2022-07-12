«الطاقة الدولية» تحذر من أزمة عالمية على الأبواب: «الأسوأ لم يأت بعد»

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد أول أزمة طاقة عالمية لم يشهدها من قبل، حيث ازدادت خسائر النفط، مع عودة ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين والمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من أزمة طاقة عالمية

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، العالم من أن الوجه الأسوأ لأزمة الطاقة لم يظهر بعد، إذ فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يقرب من 2% ليقترب من 102 دولارات للبرميل، في حين فقد خام القياس العالمي برنت نفس النسبة منخفضاً دون 105 دولارات، وأكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في سيدني، أن الدول الأوروبية تشهد أول أزمة طاقة عالمية، قائلًا: «ربما لم نشهد بعد الجانب الأسوأ من الأزمة حتى الآن».

مخاوف من الركود الاقتصادي في العالم

وبحسب وكالة أنباء «بلومبرج»، قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة التحليل فاندا إنسايتس في سنغافورة، إن المخاوف من الركود الاقتصادي هي الفكرة السائدة، موضحًا أن الأسواق تواجه تحديات كبيرة في موازنة توقعات الطلب المتغيرة مقابل توقعات العرض.

وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي

وبحسب شبكة قناة «العربية»، من المقرر أن تلتقي وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم مع نظرائها من المجموعة الرباعية خلال زيارتها إلى سيدني، وذلك من أجل مناقشة وحشد الدعم الكافي لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، حيث إن الأسواق النفطية عانت من نقص الغاز والوقود بشكل كبير خلال هذا العام، ويرجع ذلك إلى الإمدادات التجارية المتقلبة من روسيا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية

والجدير بالذكر أن النفط الخام انخفض منذ أوائل الشهر الماضى، بسبب تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتجه نحو ركود اقتصادي ضخم، في حين ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.