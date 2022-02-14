وكالة الطاقة الدولية: مصر ستنجز مهمة COP27 بنجاح

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنّ ما حققته مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية أمر بارز ومهم ومبهر، بداية من الاستفادة من أصول الغاز وتحقيق فائض من الكهرباء بعد العجز، وإحداث فارق كبير في مجال الطاقة الشمسية.

استثمارات هائلة في قطاع الطاقة

وأضاف بيرول خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر جذبت كميات هائلة من الاستثمارات من المؤسسات المالية ورأس المال الخاص، وكلها قصص نجاح رائعة.

تغير المناخ وcop27

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «إحدى التحديات الفارقة في عالمنا اليوم هي تغير المناخ، واختيرت مصر لاستضافة cop27 وهي مسؤولية كبيرة، وأنا متأكد من أنّ مصر ستنجزها بنجاح».