وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع إنتاج النفط لدول منظمة «OECD» بنسبة 4.6%

قال أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية إن إجمالي إنتاج النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام «OECD» ارتفع بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2020.

وأضاف التقرير الصادر اليوم عن منظمة «OECD»، أنَّ إجمالي إنتاج المصفاة من المواد البترولية الأخرى ارتفع بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت صافي عمليات التسليم لإجمالي المنتجات في نوفمبر 2021 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 ليصل إلى 9.4٪ على أساس سنوي باستثناء «النافتا» والتي انخفضت بقيمة -0.9٪ على أساس سنوي.

انخفاض مستويات مخزون النفط في دول الـ«OECD»

وأشار إلى أنَّ مستويات مخزون النفط على الأراضي الوطنية التابعة لمنظمة «OECD» انخفضت بمقدار 3 آلاف و464 كيلوطن في نوفمبر 2021 مقارنة بمستويات المخزون النهائي في أكتوبر 2021.

وارتفع إجمالي صافي تسليم «OECD» لإجمالي المنتجات البترولية بنسبة 9.4٪ في نوفمبر 2021 مقارنة بنفس الشهر في عام 2020، وجاء هذا النمو مدفوعًا بنسبة 12.4٪ وزيادة بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي في إجمالي البنزين وزيت الغاز/ الديزل، حيث يمثلا المنتجان 67.3٪ من صافي عمليات التسليم لدول المنظمة.

إفريقيا تستحوذ على 8% من إنتاج النفط العالمي في عام 2020

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «ستاتيستا» للإحصائيات، إنَّ الدول الأفريقية استحوذت على ما يقرب من8% من إنتاج النفط العالمي في عام 2020، إذ يظل النفط المحرك الأساسي للاقتصاد في البلدان المنتجة، مشيرًا إلى أنَّ هناك 10 دول هم الأكثر إنتاجا للبترول الخام في القارة الإفريقية، حيث تأتي الدولة الأولى والأكثر إنتاجًا هي نيجيريا، وتأتي مصر في المركز الخامس، واحتلت مصر المرتبة السادسة ضمن الدول الأكثر احتياطيًا على البترول في إفريقيا باحتياطي قدره 3.3 مليون برميل.