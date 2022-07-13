توصيات لمزارعي الذرة والقطن والأرز.. احذر مرحلة «طرد السنابل»

يعد شهر يوليو الحالي من أكثر الشهور ارتفاعًا في درجات الحرارة ولأن معظم المحاصيل الصيفية الحالي في مرحلة حساسة من عمرها لذا فيجب اتباع التوصيات الزراعية لتلك المحاصيل وأهمها الذرة والقطن والأرز.

وقدم مركز معلومات المناخ الزراعي عددا من التوصيات المهمة نستعرضها في التقرير التالي.

ارتفاع الحرارة قد تؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الصيفية

يقول الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ إنَّ معظم الزراعات اقتربت من مرحلة ما قبل طرد السنابل مثل: (الأرز) أو في مرحلة طرد وتحجيم «الوسواس» في القطن أو تكون الحبوب وزيادة حجم الكيزان في الذرة ومع سيادة الحرارة العالية وتعاقب الموجات شديدة الحرارة يحدث زيادة فيما يسمى بتنفس الظلام وهي تعني أن المادة التي ستذهب لتخزن في الحبوب أو تكوين شعيرات القطن سوف يستهلك النبات جزء منها في تنفس الظلام بسبب ارتفاع درجة حرارة الليل بالتحديد، بالتالي يقل معدل التحجيم الطبيعي إضافة إلى أن النبات في الأجواء الحارة يزيد أفراز هرمون الإثيلين الطبيعي «هرمون النضج» فيحدث نضج مبكر على حساب التحجيم.

وتابع أنَّ المزارعين اعتادوا عدم الاهتمام بهذه المحاصيل خلال فترة الموسم سواء بالرش أو الإضافات الأرضية، رغم أن هذه المعاملات لها أهمية كبيرة وتزيد كثيرا فى المحصول والجودة كما أن تكلفتها ليست بالكثيرة.

3 خطوات لزيادة إنتاجية القطن والذرة والأرز

أكّد أنَّه بالنسبة لهذه المحاصيل يجب اتباع عدد من الخطوات أهمها إضافة (حقن) سلفات البوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو للفدان مع مياه الري في برميل على المياه ولمدة ريتين متتاليتين بالنسبة للذرة، أما القطن والأرز فيجب تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان مضاف عليها نترات الماغنسيوم (كجم للفدان) أما القطن والأرز فيجب استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً.

ولفت إلى أنَّه يتمّ تكرار هذه الرشة لمدة رشتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 20-25 سم لكل 300 لتر ماء، أما الذرة فيمكن إضافة نترات بوتاسيوم (2 ك) مع فولفيك كجم للفدان في برميل على وش المياه.