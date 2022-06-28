البحوث الزراعية: ارتفاع مساحة زراعات القطن إلى 340 ألف فدان هذا العام

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن زراعة القطن في العالم مهمة ومصر بدأت العمل به منذ 200 عام، ولكنه تدهور عام 1995 وعاد من جديد للنجاح عام 2015، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر إلى 340 ألف فدان مساحة منزرعة من القطن هذا العام.

سعر قنطار القطن العام الماضي وصل لـ6 آلاف جنيه

وأوضح «مسعد» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سعر قنطار القطن في العام الماضي قد وصل إلى 6 آلاف جنيه، وكان عائدا اقتصاديا للمزارعين العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم من المواسم المتميزة في قطاع القطن بالنسبة للمزارعين.

إحلال وتجديد كل الأصناف الموجودة في مصر من الأقطان

وأشار «مسعد» إلى أنه في عام 2015 جرت عملية إحلال وتجديد لكل الأصناف الموجودة في مصر من الأقطان، لبدء مرحلة جديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن مقومات نجاح القطن موجودة في مصر بوفرة، وأن الدولة المصرية بدأت استعادة دورها في ملف القطن مرة أخرى بعد اهتمام القيادة السياسية، وكذلك استعادة ثقة الأسواق العالمية والمحلية.

وأكد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أنه جرى وضع منظومة جديدة لتسويق الأقطان من أجل حماية الفلاح وتوفير العائد المناسب له، كما أنه سيجري تنفيذ حلقات تجميع للقطن تحت إشراف الدولة وسيطرتها، موضحا أن القطن المصري أصبح رقم واحد عالميا، والقطن المصري أفضل أنواع القطن على مستوى العالم وينافس أمريكا والصين والهند.