إنتاج الذرة البرازيلية يتجاوز قدرات مستودعات التخزين ويثير مخاوف

استمر حصاد محصول الذرة الثاني في البرازيل – ثاني أكبر منتج بعد الولايات المتحدة الأمريكية - في التقدم بوتيرة جيدة، حيث وصل إلى 20.4% اعتبارًا من 25 يونيو الجاري، وفقًا لبيانات من الوكالة الزراعية الوطنية البرازيلية، وسط توقعات بتحقيق محصول قياسي من الذرة في البرازيل في 2021-22.

مخاوف بشأن جودة المحصول

قال معهد ماتو غروسو للاقتصاد الزراعي IMEA، إن هناك تقارير عن نقص المستودعات المتاحة في بعض البلديات في ولاية ماتو جروسو، مما يجبر المزارعين على تفريغ محاصيل الذرة في العراء، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن جودة المحصول، ومن المتوقع أن يتحرك محصول الذرة بشكل أسرع هذا الأسبوع، حسبما ذكرت شركة «AgRural» الاستشارية الخاصة في مذكرة.

تنخفض أسعار الذرة مع زيادة المعروض

أشار المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية في توقعاته إلى أن منطقة وسط غرب البرازيل، والتي تمثل الجزء الأكبر من إنتاج الذرة الثانية، من غير المرجح أن تشهد أي أمطار كبيرة هذا الأسبوع، كما تنخفض أسعار الذرة مع زيادة المعروض من المحاصيل في البلاد.

ارتفاع كبير في التكاليف اللوجستية

وتستمر التكلفة اللوجستية لنقل الذرة للاستخدام المحلي والتصدير في الارتفاع في البرازيل، وفي حين أن زيادة تكلفة الشحن أمر معتاد بالنسبة للموسم، فإن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وسط حصاد وفير أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف اللوجستية.

115.22 مليون طن متري

وتتوقع «الوكالة الزراعية الوطنية البرازيلية» إجمالي إنتاج البرازيل من الذرة في عام التسويق 2021-22 (فبراير 2022 - يناير 2023) عند مستوى قياسي يبلغ 115.22 مليون طن متري.

ويُزرع محصول الذرة الأول في البرازيل من سبتمبر إلى ديسمبر ويُحصد من فبراير إلى مايو، بينما يُزرع المحصول الثاني من فبراير إلى مارس ويُحصد من يونيو إلى يوليو.