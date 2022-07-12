طرق الحصول على سيارة مستعملة بالتقسيط.. تسهيلات متعددة

مع تغير أسعار السيارات خلال الفترة الماضية وارتفاعها بصورة كبيرة منذ بداية عام 2022 وخاصة مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يفكر الناس في امتلاك سيارة مستعملة بالتقسيط خاصة لمن لا يمتلكون أموالًا للسيارات الجديدة أو للدفع كاش.

ويبحث الناس عن طرق لشراء سيارة مستعملة ويتساءل الكثيرون منهم عن كيفية فعل ذلك.

وهناك عدة طرق لشراء سيارة مستعملة بالتقسيط، تعرض «الوطن» أبرزها فيما يلي:

طرق شراء سيارة مستعملة بالتقسيط

قرض السيارة من أكثر طرق الحصول على مركبة خاصة شيوعا بين الناس حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى قرض السيارة المستعملة، حيث تقدم العديد من البنوك حاليًا برامجا مخصصة لشرائها، ويصل سعر التمويل في بعض البنوك إلى مليون جنيه مع تسهيلات عدة بفائدة منخفضة ودون مقدم وسنوات تقسيط ممتدة.

وهناك أشخاص يلجأون إلى الحصول على قرض شخصي، بدلًا من تقسيط سعر السيارة مباشرة للبنك، حيث يتيج لهم هذا النظام إمكانية بيع السيارة الذي لا يتوافر في قرض السيارة التي يتم فيها وضع بند وشروط حظر البيع.

كما يمكن الحصول على قرض تمويل الشركات حيث تقدم عدد من الشركات حاليًا تمويلات للسيارات المستعملة ويمكن التعامل معها والحصول على السيارة بعد توافر الشروط المطلوبة في الشخص الراغب في الحصول على سيارة مستعملة.

كما يوجد في بعض الشركات في مصر مؤخرًا نظام يشبه الجمعية بمصاريف خدمة منخفضة وأطلق عليها اسم الجمعية ويكن اللجوء إليها والحصول على أموال لشراء سيارة.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وذكر عبدالله على، عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات مستعملة، بعض أسعار السيارات المستعملة، وهو شيفروليه لانوس 2011، متوسط السعر فى السوق: 83.000 جنيه، كما يصل سعر شيفروليه سبارك 2012 إلى 83.000 جنيه، ويبلغ سعر اسبيرانزا A113 2014 نحو 83.000 جنيه.