12 سيارة مستعملة تقل أسعارها عن 52 ألف جنيه.. موديلات مختلفة

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في القاهرة الكبرى، إن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاع في أسعارها ما بين 5 إلى 15 ألف جنيه، وخاصة التي مضت على تصنيعها ما يقرب من 20 عاما.

وأوضح «عبد العاطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب ارتفاع أسعار السيارات القديمة يرجع لزيادة أسعار السيارات الحديثة، خاصة الصيني، إذ تبدأ سعرها من 170 ألف جنيه للسيارات «السيدان» والعلامة التجارية الخاصة بها صيني، وناقل الحركة مانوال.

أرخص أنواع السيارات المستعملة

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز أرخص أنواع السيارات المستعملة التي تبدأ من 18 ألف جنيه حتى 52 ألف جنيه.

فيات1991

متوسط سعر السوق 18,000 جنيه.

أقل سعر في السوق 16,000 جنيه.

أعلى سعر في السوق 22,000 جنيه.

فيات 128 1997

متوسط سعر السوق 22,000 جنيه.

أقل سعر في السوق 19,000 جنيه.

أعلى سعر في السوق 25,000 جنيه.

فيات شاهين 1994

متوسط السعر في السوق 24,000 جنيه.

أقل سعر في السوق 21,000 جنيه.

أعلى سعر في السوق 28,000 جنيه.

جيلي فروتة 2005

متوسط السعر في السوق 26,000 جنيه.

أقل سعر في السوق 24,000 جنيه.

أعلى سعر في السوق 29,000 جنيه.

فيات 128 1991

متوسط السعر في السوق 27,000 جنيه.

أقل سعر في السوق 24,000 جنيه.

أعلى سعر في السوق 30,000 جنيه.

لادا 2107 موديل 1991

متوسط السعر المتداول في السوق 27,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 24,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 29,000 جنيه.

سكودا فورمان

متوسط السعر المتداول في السوق 28,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 26,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1995

متوسط السعر في السوق 28,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 26,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 30,000 جنيه.

ماروتي 1997

متوسط السعر المتداول في السوق 28,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 25,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 32,000 جنيه.

سكودا فيفوريت 1994

متوسط السعر المتداول في السوق 31,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 29,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 33,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1991

متوسط السعر المتداول في السوق 43,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 40,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 48,000 جنيه.

متوسط سعر متداول في السوق 43,000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 38,000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 52,000 جنيه.