خطوات شراء سيارة مستعملة «على قد الإيد».. تبدأ من 15 ألف جنيه

شراء السيارة المستعملة مهمة صعبة بالنسبة لراغبي اقتناء سيارة بها بعض الكماليات الحديثة بسعر محدد في سوق السيارات المستعملة، وذلك بعد التفاوت في الأسعار بين العرض والطلب بعدما شهدت سوق السيارات ارتفاعًا في الأسعار مع انتشار عدة أنواع السيارات الحديثة واختلاف الموديلات، سواء كانت السيارة صينية أو أوروبية.

يبدأ سعر السيارات المستعملة من 15 ألف جنيه

ويبدأ سعر السيارات المستعملة من 15 ألف جنيه ليصل إلى 100 ألف جنيه، ويتم التحديد على حسب الحالة العامة للسيارة، وقبل شراء سيارة مستعملة من سوق السيارات المستعملة يجب اتباع عدة خطوات كما حددها المهندس محمد الشرقاوي عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبرى.

وقال «الشرقاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة له نسبة كبيرة من الاقتصاد المحلي، خاصة أنه اعتمدت عليه فئة من المواطنين كمصدر دخل يومي سواء تجارة في السيارات أو كالعمل عليها مع الشركات.

وأوضح الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه قبل شراء سيارة مستعملة يجب اتخاذ عدة خطوات خاصة أن السيارة يتم تحديد سعرها من قبل المواطن «سيارة على قد الإيد» وتبدأ من 15 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

خطوات شراء سيارة مستعملة

وأوضح الشرقاوي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن بداية خطوات الشراء إذا كان الشخص ليست لديه خبرة في السيارات عليه التوجه إلى مركز لصيانة السايرة لفحصها ميكانيكا وسمكرة للتأكد من الحالة العامة للسيارة وتحديد ما بها من صيانة بعد الشراء.

التأكد من قوة محرك السيارة

توافر قطع الغيار الخاصة بالسيارة المرغوب فى شرائها وإمكانية إعادة البيع

تحديد سعر السيارة التى يرغب فى شرائها والبحث عن أكثر من بديل

الخطوة الثانية التأكد من اوراق السيارة

الاطلاع على رخصة السيارة ويجب أن تكون سارية

الاطلاع على أوراق الملكية ويفضل أن يكون البائع هو المالك للسيارة بدون توكيلات

يتم كتابة عقد بيع ابتدائي من نسختين ودفع مبلغ مالي أو الاتفاق على البيع فى مقر الشهر العقاري واستلام المبلغ بالكامل

إذا كانت الرخصة السيارة منتهية من حق الشاري فى طلب شهادة بيانات من مالك السيارة ليتمكن من نقل الملكية

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات المستعملة اليوم

فيات بولونيز 1991

متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات

18,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

16,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

22,000 جنيه

لادا 2107 2007

متوسط السعر فى سوق السيارات

39,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة

35,000 جنيه

أعلى سعر فى سوق السيارات المستعملة

43,000 جنيه

شانا نيو ستار 2008

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

أعلى سعر فى سوق السيارات

43,000 جنيه