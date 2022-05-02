احفظ رقم اللوط.. نصائح لشراء سيارة مستعملة من المزاد العلني بعد العيد

يتخوف البعض من شراء سيارات من المزادات تجنبا لتعرضهم للخداع خاصة إذا لم يكن لديهم إلمام كامل بعمليات البيع والشراء فيما يخص السيارات وماركاتها وأسعارها في سوق الزيرو والمستعمل.

وينصح تجار السيارات بالغرف التجارية، المواطنين الراغبين في شراء سيارة من المزاد العلني ضرورة التأكد من معرفة نوع السيارة التي تريد اقتنائها ورقم اللوط وتحديد المبلغ كحد أقصي لثمن السيارة، فضلا عن المعاينة الفعلية للسيارة قبل بدء المزاد بعدة أيام لتحديد ما إذا كانت السيارة ستكون صفقة قيمة أم لا من خلال توقع السعر النهائي بواسطة الخبراء أو عبر الانترنت لتجهيز المبلغ المتوقع دفعه حتى لا تشتري السيارة أغلي من قيمتها الحقيقية في أسواق المستعمل.

وفى هذا السياق أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، على موقعها الإلكتروني عن جلسة للمزاد العلني، الإثنين المقبل، في تمام الثانية عشر ظهرا، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

أنواع السيارات المطروحة للمزايدة

ويضم المزاد العلني سيارات ملاكي وميكروباص وبيك أب ودراجات نارية وفيسبا وتروسيكلات وتوك توك، ماركات «دايون - بوكسر -هوجن - حلاوة - كيا - هيونداي - فولكس - - ميتسوبيشي - شيفروليه -فيات - نيسان - بيجو - سوزوكي - بجاج - وينج - ميتسوبيشي - اسبرانزا - الترامكو - بي إم دبليو - جاوا - مرسيدس - هاوجيانج - أوبل - مازدا - داتسون - دايو - سكودا - شاهين - جي إم سي - هانكوا - هوندا - تويوتا - دليهاتسو - رينو - جيب - سيتروين - رانج روفر - نصر - فولفو - بروتون».

شروط الدخول في المزاد

ضرورة الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه وتباع بالهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار».

ويجب سداد مبلغ تأمين دخول المزاد في حدود 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وفى حالة تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة عليه إخطار صاحب الشأن بالاستلام، وتحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، وفي حالة عدم الاستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائي مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.