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الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام كرواتيا رسمياً لمنطقة اليورو في 2023

كتب:

شيماء عادل
02:04 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل .. أرشيفية

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل .. أرشيفية

أفاد موقع «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، موافقة الاتحاد الأوروبي رسميا على انضمام جمهورية كرواتيا إلى منطقة اليورو عام 2023. 

4 ملايين نسمة

وتقع  جمهورية كرواتيا في جنوب شرق أوروبا، وتبلغ مساحتها نحو 56,594 كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد السكان نحو 4.29 مليون نسمة، موزعين على 20 مقاطعة. 

ورغم صغر مساحتها فإن لجمهورية كرواتيا حدود مشتركة مع 6 دول أخرى وهي سلوفينيا والمجر وصربيا والبوسنة والهرسك  وجمهورية الجبل الأسود.

 

 

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