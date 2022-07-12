الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام كرواتيا رسمياً لمنطقة اليورو في 2023

أفاد موقع «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، موافقة الاتحاد الأوروبي رسميا على انضمام جمهورية كرواتيا إلى منطقة اليورو عام 2023.

4 ملايين نسمة

وتقع جمهورية كرواتيا في جنوب شرق أوروبا، وتبلغ مساحتها نحو 56,594 كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد السكان نحو 4.29 مليون نسمة، موزعين على 20 مقاطعة.

ورغم صغر مساحتها فإن لجمهورية كرواتيا حدود مشتركة مع 6 دول أخرى وهي سلوفينيا والمجر وصربيا والبوسنة والهرسك وجمهورية الجبل الأسود.