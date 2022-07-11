الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تكرار سيناريو حرب يوغوسلافيا السابقة

أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قلقه من تكرار سيناريو حرب يوغوسلافيا السابقة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

ذكرى مجزرة البوسنة

ويصادف اليوم الموافق الحادي عشر من يوليو / تموز 2022، مرور 27 عامًا على مذبحة سريبرينيتشا، وهي جريمة الإبادة الجماعية المروعة التي راح ضحيتها أكثر من 8000 مسلم خلال حرب البوسنة في يوغوسلافيا السابقة كجزء من الصراعات المستمرة في البلقان.

ويعتبر هذا الحدث أكثر حالات القتل الجماعي وحشية للأفراد في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وهو العمل الوحشي الوحيد في أوروبا الذي شكل إبادة جماعية، ولا تزال المجزرة والأحداث المحيطة بها تلقي بظلالها على الشئون الجيوسياسية داخل البلقان حتى يومنا هذا.