الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون تنظيم الأصول بسوق العملات المشفرة

أعلن المشرعون في الاتحاد الأوروبي، موافقة الاتحاد على قواعد رائدة لتنظيم الأصول المشفرة، حيث يضغط الهروب إلى البيتكوين على السلطات لكبح جماح هذا القطاع.

على الصعيد العالمي، باتت الأصول المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، حيث لا يُطلب من المشغلين الوطنيين في الاتحاد الأوروبي سوى إظهار ضوابط لمكافحة غسيل الأموال.

وضعنا النظام في الغرب المتوحش لأصول التشفير

واتفق ممثلون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي على قانون الأصول المشفرة MiCA، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية عام 2023، وقال ستيفان بيرغر، عضو البرلمان الأوروبي: «يُظهر لنا الانخفاض الأخير في قيمة العملات الرقمية مدى خطورة هذه العملات والمضاربة، وأنه من الضروري العمل على الحد من تأثيرها».

تدابير قوية للحماية من إساءة استخدام السوق والتلاعب به

وأضاف إرنست أورتاسون، عضو البرلمان عن حزب الخضر في البرلمان، أن MiCA سيكون أول نظام شامل للأصول المشفرة في العالم وسيحتوي على تدابير قوية للحماية من إساءة استخدام السوق والتلاعب به.

ويمنح القانون الجديد مصدري الأصول المشفرة ومقدمي الخدمات ذات الصلة «جواز سفر»، لخدمة العملاء عبر الاتحاد الأوروبي من قاعدة واحدة، مع تلبية قواعد حماية رأس المال والمستهلك.

العملات المشفرة في الولايات المتحدة.. عمليات السحب والتحويلات

لم توافق الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما مركزان رئيسيان للعملات المشفرة، على قواعد مماثلة، وتعرضت الأصول المشفرة للضغط بعد انهيار عملتي TerraUSD و Luna الشهر الماضي، حيث قامت شركة Celsius Network لإقراض العملات المشفرة في الولايات المتحدة بتجميد عمليات السحب والتحويلات هذا الشهر.

وانهارت عملة البيتكوين هذا الشهر إلى نحو 17600 دولار، وتم تداولها عند 18900 دولار أمس، أقل بكثير من مستواها في أواخر مارس البالغ 48200 دولار مع تكبد المستثمرين خسائر فادحة، وركزت المفاوضات على قضايا مثل الإشراف واستهلاك الطاقة للأصول المشفرة.