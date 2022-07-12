جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب قطع غيار ومستلزمات كمبيوتر

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى، من ضبط محاولة تهريب عددا من قطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

مستلزمات الكمبيوتر كانت بحوزة راكبة مصرية قادمة من تركيا

وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية، اشتبه مينا نادي، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكبة مصرية الجنسية قادمة من تركيا نظرا لكثرة التردد بواقع كل 10 أيام سفر ووصول.

وتابع البيان، أنه تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم فتحي، مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وأكدت الجمارك المصرية، أنه بالعرض على جابر موسى، مدير الجمرك، كلف محمود عبدالباسط، ومحمود صبري مأموري الجمرك تحت إشراف مهند سامي، مدير الحركة بحضور هاني عبدالحافظ، رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 176 عبوة قطع غيار ومستلزمات كمبيوتر بين طيات الملابس داخل حقائبها.

تحرير محضر جمركي للراكبة بعد ضبط مستلزمات كمبيوتر

من جانبه قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنه 2022 بعد العرض على الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.