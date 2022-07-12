«الداخلية» تكشف ملابسات «فيديو شبين الكوم»: مقطع لمريض نفسي ووالده يطلب علاجه 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر فيس بوك، متضمّنا تضرر سكان إحدى المناطق بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، من وجود شخص يعاني من حالة نفسية، ويتسبب في العديد من المشكلات، منها تكسير عربات أحد قاطني المنطقة المشار إليها، وإلقاء أنبوبة بالشارع، والتعدي بالضرب على والده ووالدته وإخواته، وطالبوا الأسرة بإدخاله إلى المستشفى لعلاجه، حيث أضاف والده بأنّ نجله سبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية مرتين، ولم تتحسن حالته الصحية.

تحديد هوية الشخص في الفيديو

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص المشار إليه، وتبيّن أنّه يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى للأمراض النفسية، وتبيّن عدم وجود ثمة بلاغات من الأهالي بالمنطقة محل إقامة الشخص المشار إليه.

اضطرابات نفسية

وبسؤال والده المتحدث بمقطع الفيديو المتداول، قرر بأنّ نجله يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه بإحدى المستشفيات للأمراض النفسية أكثر من مرة لعلاجه مقابل مبلغ مالي، وخرج من المستشفى لعدم مقدرته على دفع نفقات علاجه، كما قرر أنّ الهدف من تداول مقطع الفيديو هو إيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية دون مقابل، واتخذت الإجراءات القانونية.