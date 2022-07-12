يوسف زيدان يحتفي بصور وكالة «ناسا» للكون: نحن لا شيء

علق الدكتور يوسف زيدان على أحدث الصور التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية للكون، اعتمادًا على ما توصَّلت إليه وكالة «ناسا» عبر تليسكوب «جيمس ويب» العملاق، والذي نقل صورة لما لا حصر له من مجرَّات، واستدعى «زيدان» عددا من الأقوال الصوفية التي تعبر عن حالة الدهشة والانبهار بعظم الكون الشاسع.

يوسف زيدان: نحن لا شيء

ونشر «زيدان» صورة، وعلق عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «فجرَ اليوم، ومساءَ أمس، أمضيتُ وقتًا طويلًا أتأملُ مليًا في هذه الصورة الأنصع للكون، بعدما نشرها قبل ساعات الرئيس الأمريكي بايدن، اعتمادًا على ما توصَّلت إليه وكالة ناسا عبر تليسكوب جيمس ويب العملاق، الذي نقل لنا ما لا حصر له من مجرَّات وسُدُم، مهولة الاتساع، فكل نقطة مضيئة في هذه الصورة هي كون مترامي الأطراف».

وتابع «زيدان» قائلا: «وبعد طول تأمل، وجدتني أردِّدُ همسًا العبارة المأثورة عن الإمام الصوفي أحمد الرفاعي حيث كان كثيرًا ما يقول: نحن لا شيء، نحن لا شيء اللاشيء، وعبارة الشاعر الفارسي العظيم، سعدي الشيرازي : لا شيء يستحق الحزن».

آلاف المجرات

وكانت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» نشرت مساء أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء، أعمق صور للكون على الإطلاق تمّ التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، والتي ظهرت خلالها بعدسة التلسكوب الفضائي العملاق جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وقالت «ناسا» إن الصور هي الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً التي تُلتقط للكون حتى اليوم، ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكن التلسكوب جيمس ويب مجهّز بتقنيات تمكّنه من ذلك، وتظهر في الصورة التي نشرتها الوكالة آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء حفل أقيم بالبيت الأبيض، إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يوماً تاريخياً. ونشرت هذه الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق «جيمس ويب»، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.