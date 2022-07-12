هجوم إلكتروني يستهدف رئيسة البنك المركزي الأوروبي

قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء إنَّ رئيسة البنك كريستين لاجارد استُهدفت في هجوم إلكتروني، لكن سرعان ما تمّ إحباطه دون الكشف عن أي معلومات، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إحباط هجوم إلكتروني على البنك المركزي الأوروبي

وأضاف المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي، «يمكننا أن نؤكّد أنَّ هناك محاولة هجوم إلكتروني جرت في الآونة الأخيرة واستهدفت الرئيسة لاجارد، وتمّ تحديد الهجوم وإيقافه بسرعة».

الهجمات الإلكترونية بين الدول

ويتبادل الغرب وروسيا الاتهامات بشأن شن هجمات إلكترونية ضد مواقع حيوية واستهداف مسؤولين بارزين.

وشنت روسيا هجمات إلكترونية على أوكرانيا في يناير الماضي في مقدمات انتهت بالعملية العسكرية في فبراير والمستمرة حتى الآن.