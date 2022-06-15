البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا اليوم

أفاد موقع قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، أن البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي العديد من المشاكل الاقتصادية، على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، بسبب جربها ضد أوكرانيا والتي دخلت شهرها الرابع على التوالي.

موجة تضخم في القارة الأوروبية

ومن أبرز المشاكل التي تواجهها القارة الأوروبية، موجة تضخم كبيرة لم تشهدها منذ سبعينات القرن الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتحديدًا أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، كما شهدت بعض الدول وجود نقص في المواد الغذائية مثل زيوت عباد الشمس، التي تأثر إنتاجها بسبب توقف عمليات التصدير في أوكرانيا، التي تعد المصدر الأول لها في العالم.