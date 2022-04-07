إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بكورونا.. تعمل من المنزل

أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أن نتيجة اختبارها للفيروس كانت إيجابية، وهو الإعلان الذي جاء قبل أسبوع من اجتماع مهم كان مقررًا لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بكورونا.. أعراضها خفيفة

وفي تأكيد لإصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بكورونا، كتبت لاجارد، البالغة من العمر 66 عاماً، على تويتر: «هذا الصباح ثبت إصابتي بفيروس كورونا. لقد تلقيت التطعيم وتعززت مناعتي، وأعراضي خفيفة إلى حد معقول».

وتابعت كريستين لاجارد: «سأعمل من المنزل في فرانكفورت حتى أتعافى تماماً.. لا يوجد تأثير على عمليات البنك المركزي الأوروبي».

وسيجتمع المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، للرد على التضخم المتزايد وتوقعات الاقتصاد المتدهور في أعقاب حرب روسيا وأوكرانيا.

ولاجارد هي وزيرة المالية الفرنسية السابقة، والرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، وقد انضمت إلى البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت في ألمانيا، في أواخر عام 2019، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المركزي في منطقة اليورو.

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

وتأتي إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بكورونا، في الوقت الذي تستمر فيه ألمانيا في مواجهة معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا، رغم مضي الحكومة الألمانية في تخفيف القيود الخاصة بمكافحة كورونا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إلغاء شرط ارتداء الكمامات في السوبر ماركت والمدارس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 201729 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وأشارت البيانات الصادرة اليوم، الخميس، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131036 بعد تسجيل 328 وفاة جديدة.