نحر 2062 أضحية بالمجان خلال عيد الأضحى بمجازر القليوبية

أعلن الدكتور محمد شوق، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمحافظة القليوبية، أن المجازر الحكومية بالمحافظة، البالغ عددها 30 مجزراً، واصلت فتح أبوابها لاستقبال الأضاحي من المواطنين مجاناً، اليوم الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد شوق أن عدد الأضاحي التي تم نحرها داخل المجازر، خلال اليوم الرابع للعيد، بلغ 643 رأساً، ليرتفع إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية بالقليبوبية خلال أيام العيد، إلى 2062 رأساً، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وأعمال فحص من أطباء الإدخال بالمجازر للأضاحي قبل نحرها.

الكشف البيطري على الأضاحي

وقال مدير مجازر محافظة القليوبية إنه تم توجيه تعليمات صارمة لمجازر القليوبية، التي فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بمنع دخول الأضاحي المريضة، والتي لا تتوافر فيها شروط السن من دخول المجازر، وكذلك الكشف على اللحوم، وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كالحمى القلاعية والسل.

وأضاف «شوق» أنه تم منع عدد من الأضاحي والمذبوحات من دخول المجازر خلال اليوم الأول، من قبل طبيب الإدخال، بسبب النحافة والهزال، نظراً لعدم الصلاحية لكونها هزيلة، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ القليوبية ومدير مديرية الطب البيطري، تشديد الرقابة على المذبوحات والأضاحي، ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

إجراءات إحترازية ووقائية

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باستمرار المتابعات للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة ونظافة الشوارع، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، ونقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها، بالتنسيق مع الوحدات المحلية.