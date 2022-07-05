عناوين مجازر محافظة القليوبية.. احذر غرامة الذبح في الطرقات

حذرت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية من ذبح الأضاحي في الطرقات أو أمام المنازل، واعلنت خريطة عناوين المجازر في محافظة القليوبية، والمقرر ان تفتح بوابها للمواطنين لذبح الأضاحي بالمجان، طوال أيام عيد الأضحى، وفي كافة أنحاء المحافظة.

«الوطن» تقدم عناوين مجازر محافظة القليوبية المنتشرة في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، واحتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، يوم السبت المقبل.

عناوين ومواقع مجازر محافظة القليوبية

تضم محافظة القليوبية عدداً كبيراً من المجازر المنتشرة على مستوى المحافظة، وتغطي المدن والمراكز المختلفة، ومن المقرر أن تستقبل أضاحي المواطنين مجاناً طوال أيام العيد لذبحها دون مقابل، ومنعاً للذبح في الشوارع والمنازل، وتأتي خريطة مجازر المحافظة كالتالي:

مجزر بنها الرئيسي، في قرية كفر سعد من طريق كوبري الفحص أو امتداد طريق شارع كلية التجارة، أو عبر طريق المنصورة بعد مطلع الإقليمي.

مجزر كفر الجزار، مركز بنها، بجوار نقطه مطافي طريق بنها ورورة.

مجزر شبين القناطر، قرية نوى، علي طريق شبين القناطر قليوب.

مجزر طوخ، بمدينة طوخ.

مجزر قها، بمدينة قها.

مجزر قليوب، بمدينة قليوب.

مجزر القناطر، قرية شبرا شهاب، طريق خط 13 بنها القناطر.

مجزر الخانكة، بمدينة الخانكة.

مجزر الخانكة 2، قرية القلج.

مجزر كفر شكر، طريق امتداد الكورنيش ومجلس المدينة شارع الجسر

مجزر حي غرب شبرا الخيمة، تحت الإنشاء والافتتاح.

مجزر العمار، طريق خط 13 بنها القناطر.

رفع الطوارئ بالمجازر

في سياق متصل، أعلنت محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء المحافظة، لاستقبال العيد، وكلف محافظ القليوبية مديرية الطب البيطري بتجهيز مجازر محافظة القليوبية لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد.

وشدد محافظ القليوبية على وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى، والتأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحاً طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظاً على سلامة اللحوم، وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ، في بيان له، أنه سيتم فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر، للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح، وكلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بتجميع جلود الأضاحي، لمن يرغب من المواطنين، لتعظيم الاستفادة القصوى منها، وبما يعود بالنفع العام.