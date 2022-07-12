7 نصائح لشراء واستخدام المشترك الكهربائي حتى تتجنب الحرائق

تكثر حوادث الحرائق خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مما ينتج عنه حدوث ماس كهربائي في بعض الوصلات، ومن ضمنها المشترك الكهربائي الذي لا غنى عنه في كل منزل، وقد يتسبب في اندلاع الحرائق نتيجة انفجاره في كثير من الأحيان.

نصائح لتجنب احتراق المشترك الكهربائي

ومن أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص، يجب اتباع خطوات هامة لاختيار المشترك الكهربائي وتجنب الحرائق والحفاظ على حياة الآخرين، حيث تعتبر المشتركات الكهربائية وكابلات التمديد من الاستخدامات اليومية لكل مواطن بمنزله.

وفي هذا الصدد، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك.

نصائح عند اختيار المشترك الكهربائي

وجاءت نصائح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عند اختيار المشترك الكهربائي كما يلي:

1- لا بد من تجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات القياسية للاستخدام ومعايير الجودة.

2- احرص عند الشراء على وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل بشكل تلقائي من نفسه.

3- اهتم بالنظر في المشترك مع الحرص على أن تكون جميع «برايز» المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش، مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش حتى لا تعاني عند استخدامه.

4- احرص على شراء المشترك الذي يكون فيه الجسم الخارجي مصنعا من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- قم بتجربة المشترك قبل شرائه وتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

6- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك، كما يجب عليك التأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء حتى لا يحدث ماس أو غيره من حوادث.

7- ومن أجل الحفاظ على سلامتك، عليك أن تدرك جيدا أن الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهربائي.