اعرف حالات خصم الرصيد من عداد الكهرباء للاستهلاك المنزلي

يتساءل مشتركو عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع سواء الذكية أو الكودية، عن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة رصيد الشحن بالعداد المنزلي.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك، المبالغ والرسوم التي يتم خصمها عند شحن العدادات مسبقة الدفع للاستهلاك المنزلي، كما يلي:

خصم قيمة فرق الاستهلاك

وخصم قيمة فرق الاستهلاك، عبارة عن 24 جنيها من الرصيد الموجود في العداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة، وخصم 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة، وخصم 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

- المقروء صفر (9 جنيهات).

خصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على فيس بوك، عن خصم أقساط عند شحن العداد التي تم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط، على فترة تصل إلى 24 شهرًا، خاصة التي يستبدل فيها العداد القديم «الميكانيكي» بآخر مسبق الدفع، حيث يتم خصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيها شهريا.

تغيير العداد القديم بمسبق الدفع

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أنّ هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، تجدولها شركات توزيع الكهرباء على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وحال تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يخصم القسط أول كل شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.