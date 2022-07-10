أصالة توجه رسالة حب لزوجها بمناسبة عيد ميلاده: «حياتي معاك بدون ألم»

حرصت الفنانة أصالة على توجيه رسالة حب إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بمناسبة ذكرى عيد ميلاده التي حلت بالأمس، مشيرة إلى أنها بدأت معه حياة جديدة دون ألم.

أصالة توجه رسالة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده

ونشرت أصالة صوره لزوجها فائق حسن عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» معلقة عليها: «معك نويت أبتدي على صفحه بيضا.. ماشيل معي لادمع ولاذكرى ألمّ ولاحَذَر والصّراحة ماكان عنّدي غير النيّه، وأنت بأفعالك وإنسانيتك الطّاغية وحكمتك الرّاقية وسعة صدّرك وأبوّتك وحنانك المتدفًق وكرمك البالغ خلًيت نيتي فعل».

وأستطردت أصالة: «رحت لعندك لأتعلّم منّك (رغمّ إنّي فكّرت خلًصت تعليم) .. وصرت كمان حبيب أهلي وولادي الّلي شافوا فيك كلّهم الطمأنينه والأمان والثقة.. غيّرت حالي وحياتي وفنّي ووصلت معك فيهم لأعلى درجات النّور.. وصرت مو بسّ بحبّ صولا صرت فخوره بأصالة».

وأضافت أصالة :«إمبارح كان عيدك الًلي هوّه عيدي، وعظيم حظّي يوم جيت على هالدّنيي اللي تعبتني كتير قبلك.. كلً سنة وأنا سالمة بسلامتك وصحتك وأتبعك وأسمعك وما أنسى بكلّ يوم أحمد ربّي على نعمة وجودك قدّ الدّنيي بحبّك».

طرح أصالة أغنية جديدة

وطرحت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الجديدة غلبان، التي تعد أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد أنا حرة لعام 2022، الذي تقدمه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويعد ذلك أول ألبوم تقدمه للمصريين بعد غياب طويل.