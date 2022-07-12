ابنة حمدي الوزير تكشف تطورات حالة والدها الصحية: «لسه في العناية»

كشفت مي الوزير ابنة الفنان حمدي الوزير، تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد أزمته الصحية الأخيرة وخضوعه لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير

وقالت ابنة الفنان حمدي الوزير في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن والدها لا يزال في العناية المركزة منذ 8 أيام، ولا يوجد جديد في حالته، مشيرة إلى أنهم لم يشعروا بفرحة العيد وحياتهم بين المنزل والمستشفى، وفي انتظار حدوث أي تطور جديد في حالته الصحية، متمنيين من الله الشفاء العاجل لوالدها.

وتابعت مي أن والدها تعرض لوعكة صحية منذ أسابيع وكان يجب تركيب دعامات في القلب، وجاء ذلك نظرا لتمدد في الشريان الأورطي، كما طالبت مي الجمهور لتكثيف الدعاء لوالدها، قائلة: «أرجو من الجمهور تكثيف الدعاء لوالدي من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة».

حمدي الوزير يتعرض لأزمة صحية

يذكر أن الفنان حمدي الوزير تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية دقيقة في القلب استمرت قرابة 6 ساعات، وتعرض إلى مضاعفات أدت إلى اضطرار الأطباء وضعه تحت الملاحظة حتى يطمئنوا على حالته الصحية.

أبرز أعمال الفنان حمدي الوزير

وشارك الفنان حمدي الوزير في ما يزيد على 150 عملا فنيا في السينما والدراما والمسرح، واشتهر بتقديم أدوار الشر والأدوار المركبة على الشاشة.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها «حب في التخشيبة، قبضة الهلالي، الشطار، مصيدة الذئاب، يوم حار جدا، العفاريت، المغتصبون، العملاق، بئر الأوهام، أيام في الحلال، سواق الأتوبيس، الثأر، رغدة متوحشة، الهلفوت».