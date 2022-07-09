حمدي الوزير يغيب عن افتتاح مسرحية مانجة هندي غدا بسبب حالته الصحية

يستقبل مسرح جلال الشرقاوي، غدا، العرض المسرحي مانجة هندي، ويشارك في بطولته أحمد سلامة، دارين حداد، رضا إدريس، وائل عوني، رفيق القاضي، حامد مرزوق، نادية سلامة، محمود عزب، محمد الفخراني، وهو من تأليف أيمن العوضي وإخراج حسام الدين صلاح.

ويغيب حمدي الوزير بطل العرض عن الافتتاح غدا، كما قال مصدر من داخل العرض لـ الوطن، وذلك بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها والعملية التي أجراها مؤخرا في قلبه على يد الجراح المصري عماد حسين، التي تلزمه بالراحة التامة.

تفاصيل حالة حمدي الوزير بعد العملية الجراحية

وكانت نهال عنب طمأنت جمهور حمدي الوزير عليه من خلال تصريحات لــ الوطن، وقالت إنه أجرى العملية واستغرقت نحو 4 ساعات وبعدها نقل إلى العناية المركزة وتمت إفاقته على مدار 24 ساعة، ويخضع لملاحظة الأطباء.

آخر أعمال حمدي الوزير

وكانت آخر أعمال حمدي الوزير المسلسل الإذاعي موس صلاح لأحمد فهمي وريم مصطفى ومنير مكرم وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة وحامد الشراب والإعلامي أحمد شوبير، الذي تمت إذاعته عبر أثير إذاعات راديو النيل في رمضان الماضي.

كما يستعد لبدء تصوير مسلسل حلم حي، خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من ندى بسيوني، منة عرفة، باهر النويهي، أحمد والي، أميرة الشريف.