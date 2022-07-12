ريم مصطفى تقضي إجازة عيد الأضحى في إيطاليا (صور)

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعدد من الصور أثناء قضائها إجازة عيد الأضحى المبارك في إيطاليا، وذلك قبل العودة لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد «دوبامين» المكون من 15 حلقة، والذي صورت جزءًا في أحداثه قبل إجازة العيد.

آخر أعمال ريم مصطفى

ويُعرض لريم مصطفى حالياً مسلسل «الثمانية» على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد فيه دور البطولة النسائية أمام آسر ياسين وخالد الصاوي، والعمل من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت، ويشارك في بطولته محمد علاء جاميكا، ومحمود البزاوي، وحنان سليمان، ولارا إسكندر، وجهاد سعد، وفراس سعيد، ومنذر رياحنة، وفاطمة ناصر، مع ظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف شرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

ريم مصطفى تستعد لتصوير «دوبامين»

وتستعد ريم مصطفى لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد «دوبامين» الأسبوع المقبل، وذلك لعرضه قريباً، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محمد كيلانى، وباسل الزارو، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وإسراء رخا، وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ريم مصطفى في السباق الرمضاني 2022

وشاركت ريم مصطفى خلال سباق الدراما الرمضانية 2022، في بطولة مسلسل «suits بالعربى»، إلى جانب آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، ومصطفى درويش، وضيوف الشرف هم أسماء جلال، وهدى المفتي، وخالد كمال، وناردين فرج، وسلمى أبو ضيف، وملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي، وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.