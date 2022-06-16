أبرز تصريحات ريم مصطفى عن أصولها غير المصرية: حصري في أدوار البنت الجميلة تاعبني

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن ارتباطها بالتمثيل، منذ صغرها، وسعيها لدخول هذا المجال، قائلة: «طول عمري كنت عاوزة أمثل، ومن وأنا صغيرة، لكن أهلي لم يوافقوا وقتها، لذلك دخلت إعلام، حتى أكون قريبة من الفن، وفي نفس الوقت، أنا أحب الميديا».

وقالت ريم مصطفى، خلال حوارها مع باسل الزارو وكريم ريحان، في نامج «El PodCasters»، «عندما سافرت للعمل في دبى وعدت، كنت جالسة في عزاء ومعى صديقة لى، قالت لى أن اختها تسألها اذ كنت أريد العمل مذيعة، فكانت إحدى القنوات بحاجة لمذيعات جُدد».

اخترت مشهد لنبيلة عبيد من شادر السمك وكان عبارة عن ردح وكلام بلدى

أضافت: «أنا كنت كل اللي بفكر فيه، إنى أقف قدام الكاميرا، ولكن ذهبت لعمل أوديشن في القناة، واتقبلت وكان هناك نية لدى القناة عمل برنامج لي، إلا أن صممت على تحقيق هدفى بالعمل ممثلة، حتى اتصلت بى نفس البنت لعمل أوديشن فى فيلم لأحمد حلمى، وذهبت واخترت مشهد لنبيلة عبيد من شادر السمك وكان عبارة عن ردح وكلام بلدى، ونجحت في الأوديشن بس الفيلم ما اتعملش وجالى بعدها هبة الغراب، وعملت أوديشن وقبلونى».

وأوضحت أنّ مسلسل «هبة رجل الغراب»، يُعد أول عمل درامي تُقدمه وتقف أمام الكاميرا، قائلة: «أول مشهد صورته كان أول مشهد أظهر فيه في الأحداث، وأعتبره العمل من أنجح المسلسلات اللي قدمت في الوطن العربي، خصوصا الجزء الأول، لأن فى مسلسلات المواسم المتعددة، يتعلق الجمهور بالشخصيات أكثر من الحدوتة نفسها، لأنهم يعيشوا مع الشخصيات وكأنهم معهم في المنزل، وعندما يتم تغيير فيهم، يفقد العمل المصداقية الخاصة بالحدث ويجد المتابع نفسه غير متقبل للأشخاص الجديدة».

قصة اختيار اسم كاميليا في مسلسل «suits بالعربى»

أشارت ريم مصطفى، إلى تجربتها الدرامية الأخيرة «suits بالعربى»، حيث كشفت قصة اختيار اسم كاميليا، قائلة إنّ: «ذلك الاسم لم يكن موجودًا على الورق، وأنا طلبت تغييره، وفكرت إن يبقى قريب من الشخصية الأجنبية التي كانت اسمها دونا، ولذلك اقترحت اسم دانا، وبعد ذلك سافرت السعودية لعرض مسرحية، وأنا هناك جاءت على بالى شقيقة جدتي اللي يرحمها واسمها كاميليا، وسألت نفسي ليه جت على بالى، فقرأت لها الفاتحة، وبعدها وجدت صناع المسلسل يكلمونى ويقولوا لى بلاش اسم دانا وبعتولى اختار اسم من قائمة بها أكثر من اسم، ووجدت من ضمنهم كاميليا فاخترته مباشرة».

وتحدثت ريم عن الانطباع الأول عند الناس عندما يشاهدوها موضحة: «عندما أقابل شخص، يكون في ذهنى ما هو الانطباع الذي أريد تركه، وأسير بانطباع معين يكون غالب طوال الوقت، وأما الناس بتشوفى ببقى عارفة أن وجهى وملامحي تخدع، ولذلك تكون رغبتى الظهور على طبيعتي أمام الناس بقدر ما أستطيع، لأن هناك انطباع خادع من شكلى، والناس إما أنا تنكة أو مغرورة أو دمى تقيل، أو حلاوة من غير روح ولكن بعدما بتعاملوا معى تتغير هذه الانطباعات».

وحول فكرة حصرها في أدوار البنت الجميلة، قالت ريم مصطفى: «ده تاعبنى جدا في حياتى، ولكن في نفس الوقت ليس لدى مشكلة الحصول على دور أكون فيه بنت جميلة وبه تمثيل أيضاً، وذلك حدث في (هبة رجل الغراب)، وأرى أنه حتى اليوم لم يُسند لى الدور الذى يخرج كل ما بداخلي، لأنى مازالت لم أُخرج كل صاقاتى، وممكن يكون شكلى يخدع حتى الآن.

كشفت ريم مصطفى عن نشأتها وأصولها

وكشفت ريم مصطفى عن نشأتها وأصولها موضوحة:«أنا من أصل تركى، جدتى والدة ماما، باباها باشا تركى، والغريب أن عمرى ما رحت تركيا حتى اليوم، وفى عيلتى احنا أربع أخوات بنات كلهم زى القمر، بابا كان اسمرانى جدا، وأمى لها 3 أخوات بنات بردو، ودخلت المدرسة والجامعة في القاهرة، ودرست اعلام وسافرت دبى اشتغلت ماركتينح في دبى ورجعت كملت شغل لحد ما دخلت التمثيل».

وأشارت ريم مصطفى إلى حول فكرة العمل خارج مصر، وقالت: «طبعا نفسى اشتغل في هوليود، حاسة إن هناك فرق كبير عن هنا، أنا بحب اللى احنا بنعمله، بس هما بيعملوا فن بشكل مختلف ونفسى يجيلى دور اشتغل عليه صح، وأحضر ليه شهور وهما بيعملوا كدا جدا ونفسى أخد التجربة جدًا».