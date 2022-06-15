الوسط الفني في 24 ساعة.. حريق منزل هنيدي وتعاون شيرين وقمر وأبناء ريم مصطفى

شهد الوسط الفني العديد من الأحداث في نحو 24 ساعة، منها الحريق الذي تعرض له الفنان محمد هنيدي، بسبب ماس كهربائي في منزله، فضلا عن الكشف عن تعاون جديد بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وأخيرا حديث الفنانة ريم مصطفى، عن أبنائها وعن زواجها الذي استمر نحو 10 سنوات.

حريق منزل محمد هنيدي

تعرض الفنان محمد هنيدي لواقعة مؤلمة، حيث أعلن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، اندلاع حريق بسيط في منزله، ولم يتأثر أي من أفراد أسرته بأذى خلال الحادث.

وطمأن الفنان محمد هنيدي جمهوره على حالته الصحية وأسرته، بكلمات بسيطة عبر حسابه على تويتر، مغرّدا: «الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وإنها جت على قد كده ولحقناها بدري».

فيما أكد مصدر مقرب من الفنان محمد هنيدي، لـ«الوطن»، أنّه بعد الفحص تبيّن أنّ سبب الحريق ماس كهربائي.

شيرين عبدالوهاب

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الفترة المقبلة، لطرح أغنيات جديدة تجمعها مجددًا بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، حيث شارك الأخير صورتين جمعتاه بشيرين، عبر حسابه على فيس بوك، معلقًا: «إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغاني مع شيرين».

انتشرت عدة أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب، حيث أجابت شيرين على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية ستوري على إنستجرام، «أنتِ حقيقي رجعتي لحسام؟»، لترد عليه بقولها: «أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول».

ومن المقرر أن تحيي الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا جديدا في مصر، خلال شهر أغسطس المقبل.

ريم مصطفى

تصدّرت الفنانة ريم مصطفى تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد كشفها للمرة الأولى عن هوية أبنائها الاثنين عمر وعلي، حيث قالت خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّها تزوجت وهي في سن الـ19 لمدة 10 سنوات، ثم طُلقت.

وتابعت شيرين: «ومن حسن حظي إنّ زوجي محترم وابن ناس وراقي، والطلاق كان بسبب إنّنا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية، وأبو أولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام».

والظهور الوحيد لأبناء ريم مصطفى كان قبل 5 سنوات، أثناء تلقيها العزاء في والدها الراحل عام 2017 بمسجد عمر مكرم، حيث جلس الولدين بجوارها طوال الوقت، كما شاركاها في تلقي العزاء، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.